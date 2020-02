GOL E AMICIZIA NEL DERBY SPECIAL DELLE LEGHE

Subito emozioni forti nella prima giornata della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale che si è disputata sabato 1 febbraio nel Lazio sui campi del Centro Sportivo Dabliu a Roma regalando come delizioso antipasto di stagione il derby tra Lega Serie A Fs e Lega Pro Fs, le due squadre adottate direttamente dalla Lega Serie A e dalla Lega Pro, che indosseranno le maglie con i loro loghi ufficiali nella stagione sportiva 2020.

Un sabato da incorniciare per la formazione della Lega Serie A Fs che inizia così il campionato nel migliore dei modi e si regala i primi tre punti d’oro proprio nella stracittadina vinta con un rotondo 4 a 0 nei confronti della squadra guidata da mister Gianni Fiorelli , in un match che non ha risparmiato emozioni e spettacolo come nelle migliori tradizioni.

Ad aprire le marcature è stato il centrocampista Enrico Petrucelli, protagonista della giornata che ha realizzato una bellissima doppietta, poi a seguire gli altri gol a firma di Marco Cicolani e Sacha Baldetti a chiudere la partita in un clima di grande fair play e divertimento.

Grande soddisfazione a fine gara per il Presidente di Lega Serie A Fs, Ferdinando Taschini, che ha sottolineato la prova corale dei suoi: “ Sono orgoglioso dei miei calciatori e della prova di tutta la squadra che mi ha regalato la soddisfazione di una bella vittoria. Non avevamo mai vinto finora e questi primi tre punti ci danno morale e ci gratificano per continuare a lavorare con impegno e passione per tutta la stagione. Devo fare i complimenti anche ai ragazzi della Lega Pro Fs per la grande sportività e il bellissimo clima di serenità e amicizia vissuto in campo e fuori. E’ stato un gran bel derby tra due formazioni che si rispettano e si stimano. Ora testa alle prossime sfide con la voglia di continuare a fare bene per toglierci belle soddisfazioni sempre divertendoci”.

Dello stesso avviso anche Gianni Fiorelli, allenatore della Lega Pro Fs: “ Il derby è sempre una bella partita che regala mille emozioni e questa volta dobbiamo complimentarci con la Lega Serie A Fs per l’importante vittoria. Ce l’abbiamo messa tutta, ma loro sono stati molto bravi con un portiere fortissimo che ha salvato più volte il risultato. La cosa più importante però è che sia stata una gara molto corretta, ben giocata e soprattutto vissuta all’insegna dell’amicizia e dell’inclusione. Il gol più bello è questo. Appuntamento alla prossima giornata di campionato per ripartire tra sorrisi e tanto entusiasmo”.