Lega Pro, l’Olbia in campo a sostegno dei dipendenti della compagnia Air Italy

L’Olbia scende in campo in sostegno dei lavoratori della compagnia Air Italy. Prima della partita contro la Pistoiese in programma domenica 23 febbraio alle ore 15 allo Stadio “Bruno Nespoli”, i calciatori delle due squadre entreranno sul terreno di gioco accompagnati da dipendenti della compagnia aerea Air Italy che indosseranno una maglietta bianca con la scritta “Salviamo Air Italy”. L’iniziativa è stata autorizzata in quanto l’eventuale riduzione dei collegamenti aerei tra la Regione Sardegna e il continente penalizzerebbe pesantemente la Regione Sardegna e, nello stesso tempo, potrebbe incidere sensibilmente nell’organizzazione delle trasferte non solo per le squadre di Lega Pro ma anche per tutto il movimento sportivo che coinvolge l’isola. Il calcio, lo sport sono fattori che fanno bene al Paese Italia, i trasporti funzionanti rendono possibile l’esaltazione del fattore sociale ed inclusivo del calcio. Quest’iniziativa è un’ulteriore testimonianza di quanto la Lega Pro e i suoi club siano impegnati nel sociale e sensibili ai problemi del territorio.