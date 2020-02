PRESENTATA COMO TV, LA OTT DEL COMO 1907

Partirà il 26 febbraio Como TV, la nuova piattaforma OTT del Como 1907.

Un progetto innovativo e di ampio respiro, sviluppato da SENT Entertainment ltd, società di media e intrattenimento con base a Londra, che possiede la totalità delle quote del Club.

Le OTT rappresentano il presente e il futuro dell’intrattenimento, anche sportivo: on-demand, 100% mobile first, in grado di raggiungere gli utenti ovunque nel mondo e senza abbonamento.

Como TV, inoltre, è stata sviluppata su una piattaforma proprietaria; in grado, quindi, di misurare i comportamenti degli utenti e di avere sempre presente in modo scientifico l’interesse del pubblico e creare contenuti più adatti.

“Como TV è un passo importante e fondamentale nella strategia di lungo termine di SENT per il Como 1907 – ha spiegato il CEO del Como 1907, Michael Gandler – Como TV sarà un nuovo modo di creare engagement tra i tifosi e il club e un modo per attrarre nuovi tifosi, magari non molto familiari con la squadra di calcio ma amanti del bellissimo lago e del lifestyle del nostro territorio”.

Contestualmente a questo annuncio, SENT ha nominato Goffredo d’Onofrio Director of Sport Channel Development, Europe. Con sede presso l’ufficio SENT Sports di Milano, d’Onofrio gestirà tutta la parte creativa di questi processi, iniziando proprio dallo sviluppo e dal lancio di Como TV, il canale tematico dedicato al Como 1907.

“Sono entusiasta di cominciare questa avventura con SENT e di dedicarmi fin da subito all’ideazione e lo sviluppo di canali OTT il cui focus principale è lo sport. La sfida globale della produzione e della distribuzione dei contenuti è sotto gli occhi di tutti e sono sicuro che SENT diventerà un player importante nel giro di poco tempo, grazie alla passione dello staff, alla qualità dei contenuti e all’investimento tecnologico”, ha detto d’Onofrio.

Sul ruolo di d’Onofrio Gandler ha aggiunto: “SENT è un player globale all’interno dei media sportivi, il lancio di Como TV è un importante passo nello sviluppo dell’offerta di contenuti multimediali sportivi. Goffredo con la sua vasta esperienza nel mondo del calcio e avendo già lavorato con SENT è la persona giusta per lanciare questo innovativo progetto”.

Un investimento importante sotto il punto di vista delle risorse umane, tecnologiche e delle infrastrutture.

Como TV, che trasmetterà da uno studio allestito allo stadio Sinigaglia e si avvarrà di un centro di produzione e post-produzione in house.

Sono quattro i giornalisti inseriti nella redazione di Como TV che avranno il compito di condurre studi di approfondimento, creare format originali e informare tifosi e appassionati.

Marilena Albergo, che ha collaborato con le principali testate nazionali come Sportitalia, Mediaset e Sky; Fabio Manfreda, che da 7 anni collabora con Mediaset ed è autore di Tiki Taka, oltre ad aver curato molte delle trasmissioni di Premium Sport come giornalista e inviato; Marco Demicheli, che sarà l’uomo di campo di Como TV, e che ha lavorato per calciomercato.com e nella squadra mercato di Sky Sport. Il team si avvarrà della collaborazione di Cintia Doroni. Con loro anche l’esperienza e la competenza di Pietro Vierchowod ex giocatore del Como e Campione del Mondo con la nazionale italiana al mondiale di Spagna ’82.

La piattaforma proporrà format originali e contenuti esclusivi che si occuperanno non solo del Como 1907.

Como TV garantirà un accesso unico al club che prima d’ora mai era stato offerto. Verrà raccontata la squadra da dietro le quinte, con interviste esclusive a giocatori e membri dello staff ed immagini nello spogliatoio e nel centro sportivo.

Como TV seguirà la squadra nelle gare in casa e in trasferta, con degli show nello studio, pre e post gara e altri format che raccontano sia la Serie C, sia il calcio a 360°. Insieme a questo Como TV si occuperà anche di lifestyle, cultura e società. Inoltre, sarà presente una sezione in lingua inglese con contenuti esclusivi, film, serie tv legate al mondo dello sport. Per via di questo livello di contenuti i tifosi possono considerare Como TV come la loro fermata numero uno per i propri contenuti calcistici.