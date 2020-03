‘Csiamo’, appuntamento per gli appassionati di Serie C, sarà presente anche lunedì 9 su Rai Sport con inizio alle ore 20.20. Ospite in studio Antonio Soda, ex giocatore di Catanzaro e Bari e attuale tecnico del Gozzano.

A presentare la trasmissione in attesa del posticipo Catanzaro-Bari sarà eccezionalmente Fabrizio Tumbarello.

Come di consueto spazio al dibattito e all’attualità della Lega Pro.