ALMA JUVENTUS FANO: SCONFIGGIAMO IL COVID-19 A SUON DI… PADELLA!

Proteggere la propria salute e quella altrui rimanendo a casa. Il monito lanciato dal Ministero della Salute è un messaggio chiaro e limpido, l’unica via da seguire per poter uscire da questa situazione di emergenza che ha contagiato tutta Italia e tornare, si spera, il più presto alla normalità.

#IoRestoACasa è l’hashtag di riferimento, quello utilizzato anche dai calciatori granata per rimanere nella propria abitazione. E con il medesimo, il nostro Enrico Baldini lancia una challenge a tutti i tifosi dell’Alma: una sfida a suon di padella per battere il Covid-19!

Per partecipare è molto semplice: basta inviare un video del vostro piatto preparato in questi giorni di isolamento alla nostra pagina Fb. I video ricevuti verranno pubblicati sulla nostra bacheca e chi riceverà il maggior numero di like si aggiudicherà la maglia di Baldini autografata!

Avete tempo fino al 3 aprile! Nel frattempo noi attendiamo le vostre prelibatezze e vedrete che… andrà tutto bene!