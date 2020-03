È PARTITA LA CAMPAGNA SOCIAL #CDACASA

#Cvediamopresto con le “partite” a distanza dei giocatori delle squadre di Lega Pro direttamente dalle loro case. Un calciatore indossa la maglia del proprio club, palleggia tra salotto e cucina, e lancia la sfida a un calciatore della squadra contro cui avrebbe dovuto giocare in queste ore. È un messaggio di coraggio e vicinanza che i giocatori della C e i team lanciano ai tifosi attraverso pagine e profili ufficiali Lega Pro su Facebook, Twitter e Instagram.

C’e’ un’altra “gara” che stanno conducendo i club della C. In questo caso non ci sono sconfitti, ma solo vincitori.

Continuano e crescono le adesioni alla campagna di raccolta fondi per gli ospedali, lanciata dalla C ai suoi club.

“Grazie ai nostri club e ai loro giocatori – spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro – per quanto hanno fatto e stanno facendo in termini di aiuti concreti nell’emergenza. La C, grazie a tutti coloro che ne fanno parte, è una grande squadra e una famiglia”.

Link tweet di LR Vicenza-Sambenedettese, che è stata la prima sfida social di #CdaCasa

https://twitter.com/LegaProOfficial/status/1238564178090168322

Firenze, 14 marzo 2020