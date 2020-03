FERALPISALÒ PER “AIUTIAMOBRESCIA”

Feralpisalò Srl ha deciso di effettuare una donazione al progetto “aiutiAMObrescia” – Fondazione Comunità Bresciana Onlus, impegnata nella raccolta fondi per acquistare i respiratori B-pap per gli ospedali bresciani.

La donazione supporterà gli sforzi nel fornire tutta l’assistenza necessaria a coloro che sono stati colpiti dal virus Covid-19.

Il Club, subito dopo il primo rinvio della gara contro il Carpi a seguito delle disposizioni governative per il contenimento del virus, aveva comunicato l’iter per rimborsare tutti i tifosi. Feralpisalò, sin da subito, si è schierata in prima linea per la prevenzione attuando protocolli e misure cautelative.

La donazione verdeblù coinvolge non solo i calciatori della Prima squadra ma all’unisono anche staff tecnico, dirigenziale e dipendenti dei Leoni del Garda, che hanno così voluto dare un concreto e significativo contributo a questa emergenza.

Giuseppe Pasini, presidente Ferapisalò, ha dichiarato: “Ringrazio il grande cuore verdeblù. Ci sono cose nella vita più importanti del calcio. Dobbiamo agire con la massima responsabilità, seguendo le indicazioni delle autorità competenti. A nome del Club sono orgoglioso di sostenere, con questa donazione, gli sforzi messi in campo da tutti coloro che stanno lavorando per fronteggiare questa emergenza. Ne usciremo più forti e coesi”.