La società Vis Pesaro 1898 aderisce all’iniziativa della Lega Pro “Corriamo insieme verso un nuovo obiettivo: un supporto nell’emergenza”, dando il proprio contributo economico alla raccolta fondi avviata dalla regione Marche “Insieme per Marche Nord” al fine di fornire la struttura ospedaliera San Salvatore di Pesaro di respiratori artificiali, strumenti salvavita più che mai necessari in questo delicato momento in cui il nostro territorio è stato particolarmente colpito dal Covid-19.

Immediatezza, unione d’intenti e rafforzamento della nostra grande rete: questi gli ingredienti fondamentali per creare una forza che riesca a contrastare il virus nel migliore dei modi.

Abbiamo anche bisogno oggi come non mai di tutti voi cari tifosi e del vostro immenso cuore biancorosso sempre pronto a lottare con coraggio, positività e generosità.

Offrire è l’atto d’amore più bello della vita, la vita è il dono più prezioso che abbiamo, non sprechiamo questa occasione.

Chiunque voglia unirsi alla raccolta fondi può farlo effettuando un bonifico a favore di:

Insieme per Marche Nord

Causale: Insieme per Marche Nord

IBAN: IT 45 P 08826 13300 000000109407

Partecipiamo alla più grande partita mai fatta e vinciamo tutti insieme!