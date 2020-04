A ‘Csiamo’ web questa sera il presidente della Ternana Bandecchi e il Dg del Picerno Mitro

‘Csiamo’, l’appuntamento settimanale di Raisport dedicato alla serie C, continua sul web: questa sera alle ore 20 sul sito di Raisport con Giacomo Capuano al timone e Simona Cantoni ai social ci saranno Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ed Enzo Mitro, direttore generale del Picerno. Due realtà opposte del girone C: una piazza medio-grande e una da 5000 abitanti: la tradizione e la forza della prima volta a confronto. Due mondi diversi insieme, nel segno della serie C. La chiacchierata di ‘Csiamo’ web affronterà i temi di maggiore attualità.