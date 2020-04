CACCIAPUOTI IN ENAZIONALE CON UN COMPAGNO SPECIALE

Si avvicina il debutto nella eNazionale per il player dell’ AC Monza Team eSports Raffaele Cacciapuoti. Er_Caccia, primo pro player di FIFA20 su PS4 della storia a vestire la maglia azzurra, rappresenterà i colori biancorossi nella FIFA eNations StayAndPlay Cup, torneo amichevole promosso dalla FIFA con l’obiettivo di ribadire l’impegno del calcio mondiale nella condivisione di messaggi positivi in questo difficile momento.

Come riporta il sito della Figc, L’Italia farà il suo esordio martedì 21 aprile nella fase a gironi alle 17 con la Spagna, per poi affrontare in serata Malta, mentre mercoledì 22 aprile se la dovrà vedere con il Portogallo. La prima classificata del girone si qualificherà alla fase ad eliminazione diretta in programma venerdì 24 aprile, ultimo step prima della fase finale che si disputerà sabato 25 aprile.

A far coppia in azzurro con Er_Caccia nella eNazionale TIMVISION di FIFA 20 sarà un compagno speciale, il difensore del Milan e della Nazionale Alessio Romagnoli, scelto dalla Figc per difendere i colori dell’Italia di Roberto Mancini nella competizione internazionale.

Un motivo d’orgoglio per il Team eSports del Monza che si conferma ai vertici del settore.