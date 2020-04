In vendita il CiokkoBacco al Pistacchio: il ricavato sarà devoluto all’Ospedale di Lentini

La Sicula Leonzio scende in campo per una buona causa e invita tutti gli appassionati ad aderire, spendendosi insieme per combattere la battaglia al Covid-19.

L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente Giuseppe Leonardi in collaborazione con Bacco (azienda siciliana leader nel settore della produzione dolciaria) e Conad, prevede che da domani, sabato 4 aprile, sarà possibile acquistare al costo di 10€, presso tutti punti vendita Conad di Lentini e Carlentini, le uova di Pasqua da 400g della Sicula Leonzio! L’intero ricavato della vendita del CiokkoBacco al pistacchio marchiato Sicula Leonzio sarà devoluto all’Ospedale di Lentini.

Un gesto di solidarietà che sposa il gusto dell’élite al pistacchio: perché vincere la nostra battaglia passa attraverso il cuore di tutti e far scegliere ai tanti appassionati il CiokkoBacco della Sicula Leonzio è un modo per contribuirvi.

CONAD LENTINI

Conad via Milazzo n.3

CONAD CARLENTINI

Conad Superstore Carlentini c/da madonna Marcellino S.N.C.

Conad city Via Antonio Gramsci n.4.