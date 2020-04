NEL GIORNO DELL’ULTIMA DI CAMPIONATO, ECCO L’ORGOGLIO SALODIANO: IL VIDEO

In quella che sarebbe dovuta essere l’ultima giornata di campionato (in trasferta a Pesaro), ecco un video per raccontare il nostro territorio. Piegato, ma non spezzato.

Un regalo di Feralpisalò dedicato alla comunità di Salò e a chiunque ami arte, natura, valori sportivi. Il silenzio, il dolore, il rispetto. Ma anche la grande voglia di ripartire, di ospitare, di condividere.