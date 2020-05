Ghirelli (Lega Pro): “Pronti ad aprire tavoli di collaborazione continua”

Al termine dell’ incontro in call con FIGC, presidenti delle Leghe e componenti federali, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli ha dichiarato: “Il confronto ha avuto aspetti positivi sui temi ancora aperti delle licenze nazionali. In particolare il presidente Balata ha posto il tema di approfondire come funzioni il sistema di garanzia che la Lega Pro di concerto con gli uffici federali ha studiato per sostituire le fideiussioni. Come Lega abbiamo dato piena disponibilità ad affrontare il tema per spiegarne l’efficacia dal punto di vista delle garanzie di sistema e del meccanismo selettivo, che penalizza gli inadempienti e premia i club virtuosi sulla stessa linea che ha funzionato in termini di iscrizioni quando abbiamo introdotto il principio della riammissione. Il presidente Sibilia ha posto il tema del calcio femminile ed in particolare riguardo la definizione di accordi tra le società di serie C e le società dilettantistiche. Siamo pronti a creare un tavolo di collaborazione continua per darci una mano a vicenda. Sempre il presidente Sibilia, preoccupato per le sue società per le quali permarrebbe l’obbligo della fideiussione ci chiede di conoscere se legalmente si regga la nostra proposta. Lo abbiamo rassicurato e siamo pronti a fornire i relativi pareri o in sede federale o durante un auspicato incontro tecnico tra Lega Pro e Lnd.