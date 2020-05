IL MONZA OSPITE A EPCC LIVE SU SKY

Domani sera, alle 21.15 il Monza sarà ospite dello show “E Poi c’è Cattelan” condotto da Alessandro Cattelan sul canale 108 di Sky. I biancorossi formeranno il pubblico virtuale che interverrà in diretta in collegamento dalle rispettive case.

Ospiti della puntata saranno i cantanti Benji e Fede e il famoso telecronista Sandro Piccinini.

Un’occasione speciale per vedere in un contesto diverso dal solito tutti i giocatori della squadra, insieme a Mister Brocchi. E per provare un pò a sorridere e divertirsi in un momento difficile come questo.