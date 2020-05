Messaggio del presidente FIFA Infantino al presidente Reggiana Quintavalli

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha scritto nella giornata di ieri una lettera al presidente della Reggiana Luca Quintavalli evidenziando il club granata come esempio virtuoso nel mondo “del gioco del pallone”. Al centro del messaggio, l’operazione di crowdfunding che Reggiana sta promuovendo insieme a Banco BPM e Croce Verde per la realizzazione di un’ambulanza granata. Ecco il commento del presidente Quintavalli: “I sogni sono realtà che nascono nella notte e vivono nel giorno. Io credo al calcio che colora la vita, include la gente e diverte il paese: un bene sublime che trasforma lo sport in un valore fondante della comunità da vivere giorno per giorno e non solo allo stadio. Siamo piccoli, ma con una lunga storia alle spalle e un grande cuore: quello che ci ha permesso di superare i momenti di morte guardando i nostri nonni andarsene all’ospedale e non tornare più, che ci ha sorretto mentre la paura ci attanagliava chiusi nelle nostre case e che ci ha dato la forza di reagire per curare i malati, scrivendo parole di conforto per i nostri medici. Il virus non ci ha fermato. Mai. La ringrazio a nome di una comunità intera, custodiremo la Sua lettera come tesoro della città: Le assicuro un pensiero speciale nel mio cuore per il gesto che ci ha regalato; le Sue parole vere e sincere hanno posto, anche se solo per pochi attimi, la nostra città, il nostro progetto, la nostra Reggiana al centro del mondo. Per noi quel momento varrà per sempre»

In linea con quanto sopra, le dichiarazioni del segretario generale della Reggiana Nicola Simonelli che, in occasione del seminario in modalità webinar organizzato mercoledì 13 maggio dalla Lega Pro e dall’Università Tor Vergata sulla responsabilità sociale in ambito sportivo, ha affermato: “Il club non deve essere considerato solo per la mera attività sportiva ma porsi come agenzia educativa al servizio del territorio”. Per leggere la lettera del presidente Infantino clicca qui