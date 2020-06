Saranno Fabio Gallo e Fabio Pecchia gli ospiti di ‘Csiamo‘ web in onda eccezionalmente domenica pomeriggio alle ore 16 sul sito di Rai Sport: i 2 tecnici di Ternana e Juventus Under 23, le squadre che si affronteranno in finale di Coppa Italia sabato 27, parleranno della sfida che li aspetta intervistati da Giacomo Capuano nella trasmissione dedicata all’attualità della Lega Pro.