Una giornata all’insegna della tristezza quella di oggi: dopo la scomparsa della sorella di Rino Gattuso, un altro lutto colpisce in modo particolare il mondo della Lega Pro. E’ morto infatti l’addetto stampa della Paganese, Francesco De Vivo, per tutti ‘Ciccio’. Una tragedia che scuote il club campano, la dirigenza e tutto lo staff. Il Presidente Francesco Ghirelli e la Lega Pro si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Francesco, stringendosi intorno alla famiglia con affetto.