La Reggiana va in Serie B. Presidente Ghirelli: ‘Finisce la stagione con una partita vibrante’

E’ la Reggiana la squadra che conquista la promozione in Serie B, battendo il Bari con un gol di testa di Augustus Kargbo, attaccante della Sierra Leone, al 50’. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia tante le emozioni, pari al grado di umidità che avvolge l’impianto. Vertici della Lega Pro presenti quasi al gran completo con il Presidente Francesco Ghirelli, il Vice Presidente Jacopo Tognon e il Segretario generale Emanuele Paolucci.

Il Presidente Ghirelli rivolge i complimenti ai vincitori, premia la squadra e pensa già al futuro della Lega Pro: “Brava Reggiana e bravo il Bari. E’ stata una finale bellissima. Pensate che cosa poteva essere con le passionali tifoserie della Reggiana e del Bari presenti sugli stadi. Il pubblico manca a tutti, per la Serie C è ancora più fondamentale. Così come aspettiamo notizie sul credito d’imposta. Per noi queste due componenti sono determinanti, altrimenti è davvero dura”.

Il Presidente è già concentrato sul futuro: “Ora dobbiamo già pensare a domani. Anzi è già domani. La battaglia per la sostenibilità economica è più che mai aperta. In questo anno così duro e particolare non c’è tempo per fermarsi. Archiviata la stagione, ci si deve concentrare già sulla programmazione della nuova”.

Prima dell’inizio della partita il Presidente Ghirelli ha premiato Anthony Partipilo, attaccante della Ternana, che ha ricevuto il Premio Facco per il gol più bello della stagione, quello segnato contro il Rende. Il premio è giunto alla sua seconda edizione e nasce dalla collaborazione Lega Pro con Rai Sport.

La signora Simonetta D’Acunzo, compagna di Mario Facco, ex calciatore, tecnico e voce della C per Rai Sport, ha mandato un messaggio di ringraziamento che è stato letto da Giacomo Capuano, presentatore della puntata conclusiva di ‘Csiamo’, la trasmissione di Rai Sport dedicata alla Serie C ed eccezionalmente in diretta dallo stadio Mapei.