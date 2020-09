Cristiana Capotondi entra nel consiglio direttivo dell’Associazione Italiacamp

L’obiettivo: valorizzare il calcio oltre la dimensione agonistica

Cristiana Capotondi, vice presidente di Lega Pro, entra a far parte del consiglio direttivo dell’Associazione Italiacamp, una impact organization che da più di dieci anni promuove progetti ad impatto sociale. “Ho accettato di assumere questo incarico perché vorrei valorizzare il calcio oltre la dimensione agonistica. Il calcio è uno sport universale che aggrega, include, educa. Ha un impatto sociale, oltre che economico, di grande rilevanza e questo vale soprattutto per la Serie C che esprime un calcio di territorio” dichiara Cristiana Capotondi.

Il consiglio direttivo dell’Associazione Italiacamp, che resterà in carica per i prossimi due anni, è formato da professionalità trasversali, espressione dei diversi settori nei quali si svolge l’impegno di Italiacamp. Accanto al neoeletto presidente, Serena Scarpello, lavoreranno nel consiglio direttivo, tra gli altri, Lorenza Baroncelli, direttore artistico della Triennale di Milano, Stefano Feltri, direttore di Domani, Federica Santini, presidente di Trenord, Maria Grazia Magro, head of strategy and scientific affairs di Human Technopole.

“Avendo la delega allo sport, vorrei impegnarmi soprattutto in due direzioni: i giovani e le donne. La formazione dei giovani calciatori è un tema molto sentito, i nostri giovani vanno accompagnati non solo durante la carriera sportiva ma soprattutto al termine. E poi c’è il calcio femminile, un terreno molto fertile, in Italia e nel mondo, che contribuisce allo sviluppo delle nostre società perché rappresenta uno strumento per parlare della condizione della donna di oggi” conclude Cristiana Capotondi.