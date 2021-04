Serie C: come funzionano i Play-Off e Play-Out 2020-2021

PLAY OFF e PLAY OUT CAMPIONATO SERIE C 2020-2021

In relazione alle gare dei Play Off e Play Out in programma dal 9 MAGGIO 2021 al 13 GIUGNO 2021, si ritiene opportuno riportare la normativa riguardante i criteri di promozione e retrocessione per la stagione sportiva 2020-2021, di cui ai Com. Uff. n. 114/A del 12.11.2020 e n. 164/A del 05.02.2021 della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 65/L del 13.11.2020 e n. 125/L del 05.02.2021 di Lega Pro).

I) CRITERI DI PROMOZIONE

Le squadre classificate al primo posto di ciascun girone del Campionato Serie C sono promosse direttamente alla Serie B. E’ promossa in Serie B, come quarta squadra, la vincitrice dei Play Off.

II) PLAY OFF

I Play Off verranno disputati dalle 28 squadre che, a conclusione della regular season, si sono classificate dal secondo al decimo posto dei tre gironi, nonché dalla squadra posizionata all’undicesimo posto nel girone in cui è presente la migliore quarta classificata, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI, tra i tre gironi.

Lo svolgimento delle gare di Play Off si articolerà attraverso tre distinte fasi, con condizioni di accesso determinate come segue nel pdf ufficiale.

COMUNICATO UFFICIALE N. 424/DIV del 12 Aprile 2021

2021-424DIV



Leggi il pdf