La giornata più nera del calcio toscano

La Serie C oggi ha trovato la più nefasta domenica della sua storia.Nell’ultima giornata di campionato quel che era temuto, si è avverato e così l. Nel Girone B di Serie C, l’ha perso 1-3 con il Cesena. Il Girone A ha regalato il filotto di retrocessioni: ilha perso lo scontro diretto con la Pro Sesto al Picchi 0-2 ed è sceso come ultimo in classifica.dovevano vincere per sperare nei playout, ma è successo l’opposto. I rossoneri hanno perso 1-0 a, gli arancioni hanno perso 2-0 a Gorgonzola con la Giana Erminio. La giornata più nera degli ultimi anni per il calcio della nostra regione.