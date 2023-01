Lega Pro: Raimondi, Voglino, Pignatelli: tris Under 15 alla Fiorentina

Ottima prestazione della Rappresentativa Under 15 di Lega Pro che batte 3-0 i pari età della Fiorentina in un test amichevole giocato ieri a Coverciano.

La squadra di Arrigoni si è imposta sui viola mettendo inevidenza un bel gioco ed una buona tenuta atletica. Il primo tempo, equilibrato, si chiude a reti bianche. Poi, ad inizio ripresa, è Raimondi a sbloccare il match con uno splendido tiro da fuori area che si infila all’incrocio dei pali. Passano quindici minuti ed arriva anche il raddoppio: Blal crossa dalla sinistra dopo aver saltato in slalom un avversario e Voglino di testa insacca mettendola sul palo più lontano. Nel finale Raimondi supera un avversario e lancia rasoterra Pignatelli che batte l’estremo viola per il tris conclusivo.

Prima della partita il commissario tecnico Arrigoni ha premiato il responsabile del settore giovanile viola Valentino Angeloni consegnandogli la targa Franchi in ricordo del fondatore della serie C.

Rappresentativa Under 15 Lega Pro – Fiorentina U15 3-0

Rappresentativa Under 15 Lega Pro: Mosca (Piacenza), Davia (Triestina), Drudi (Rimini), Kuqi (V.Verona), Vanazzi (Pergolettese), Bergomi (Ferapisalò), Morazzini (Pescara), Pezzi (Cesena), Ruffino (Imolese), Rovetini (Siena), Favicchio (Turris). Entrati nella ripresa: Carrara (Albinoleffe), Tarozzi (V.Entella), Aloisi (Avellino), Iocco (Pescara), Blal (Vicenza), Falcinelli (Imolese), Biasotto (Pordenone), Pignatelli (Foggia), Tonti (Cesena), Raimondi (Catanzaro), Voglino (V.Francavilla). All. Arrigoni

Fiorentina Under 15: Neri, Conti, Perrotti, Cianciulli, Lysytskyi, Rosamilia, Lorusso, Martini, Blasi, Sousa Campos, Faye. Entrati nella ripresa: Mazzi, Lenzoni, Chiodini, Fattori, Diousse, Aldigheri, Colaciuri, Forza, Melai. All. Magera

Arbitro: Alessio Argenti di Grosseto (Assistenti: Scorteccia e Cipriani di Firenze)

Reti: 13’ st Raimondi, 27’ st Voglino, 34’ st Pignatelli