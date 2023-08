Il presidente Marani al raduno della CAN C: laboratorio di formazione per gli arbitri del futuro

Il presidente della Lega Pro Matteo Marani e il segretario generale Emanuele Paolucci hanno partecipato ieri al raduno degli arbitri e degli assistenti della Lega Pro che si è tenuto a Cascia incontrando il responsabile della Can C Maurizio Ciampi, i componenti Nicola Giovanni Ayroldi, Luca Banti, Gianluca Cariolato, Fabio Comito e Pasquale Rodomonti. Con loro presenti anche Duccio Baglioni e Fabrizio Ernetti della commissione di studio per la formazione degli addetti agli arbitri. 94 gli arbitri e 173 assistenti, questi i numeri della Can C.

Il presidente Marani, in vista dell’inizio della stagione 2023/24, ha ricordato il ruolo di formazione che svolge il settore arbitrale della serie C e la centralità del ruolo dell’arbitro in campo, parlando dell’importanza del dialogo tra calciatori, club e la componente arbitrale.

“Ho potuto vedere come i nostri arbitri siano professionisti ben preparati, pronti ad affrontare con responsabilità e giudizio il campionato. La serie C è il laboratorio dove nascono gli arbitri del futuro del calcio italiano. Anche in questa stagione stiamo formando una squadra di valore che ricoprirà una funzione fondamentale che tutti devono sempre rispettare e comprendere”.

“Il percorso di crescita che stiamo portando avanti mira a garantire strumenti tecnici sempre più all’altezza delle gare che la CAN C è chiamata a dirigere” ha detto Maurizio Ciampi, Responsabile della CAN C, rimarcando l’importanza di continuare a lavorare con spirito collaborativo. “In questi giorni di stage si stanno affinando le basi tecniche e atletiche per affrontare al meglio la stagione: la vicinanza della Lega Pro per noi è importante perché ci aiuta a lavorare con ancor maggiore consapevolezza” ha concluso Maurizio Ciampi.