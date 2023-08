Non solo Silvestro, arrivati due giovani in attacco: ufficiali Diodato e Nardella

La Società conferma nuovamente la rilevanza dei giovani in questa stagione sportiva. Arrivato in prestito dall’Empoli l’attaccante classe 2005, ex Orange, Samuele Diodato e l’attaccante Francesco Nardella, 2004 originario di San Severo, il quale ha vestito la maglia del Forlì nella passata stagione. Due giovani con notevoli prospettive di crescita, di grande valore per l’attacco di mister Consonni.

Con la squadra in ritiro, infatti, la Pistoiese prosegue il mercato. Ufficiale anche il tesseramento della mezzala sinistra, classe ’98, Vincenzo Silvestro.

Proveniente dalle giovanili del Bologna, nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia di Mantova, in Lega Pro, con 30 presenze nell’ultimo anno, ed in precedenza quella del Rimini. Un giovane esperto e di categoria superiore, un innesto importante per il centrocampo arancione.