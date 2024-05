Play-out Serie C Now: le quattro squadre salve

Quattro le gare decisive in chiave salvezza disputate ieri: nelle partite delle 18 Novara e Vis Pesaro sono riuscite a conquistare la permanenza in Serie C NOW, a farne le spese rispettivamente Fiorenzuola e Recanatese.

Il club piemontese ha bissato il successo dell’andata contro il Fiorenzuola vincendo tra le mura amiche per 2-1, decisive le marcature di Ongaro e Bentivegna. Ribalta, invece, il risultato la Vis Pesaro che, dopo la sconfitta per uno a zero a Recanati, ottiene vittoria e salvezza soltanto nel recupero grazie alla rete del definitivo quattro a tre di Pucciarelli.

Termina 1-1 il match delle 20:30 tra Monopoli e Virtus Francavilla: ospiti in vantaggio a fine primo tempo con la rete di Ingrosso, ma i padroni di casa nel finale ottengono il pari della salvezza con Tommasini.

Stesso risultato nell’altra gara delle 20:30 tra Potenza e Monterosi al “Viviani”, dove si partiva dal parziale di uno a zero in favore dei lucani maturato nella gara di andata. I rossoblù restano in Serie C NOW grazie alle due reti nel Playout di Caturano.

I risultati

Novara – Fiorenzuola 2-1

3’ Ongaro (N), 72’ Bentivegna (N), 90’+2 Alberti (F)

Vis Pesaro – Recanatese 4-3

26’ Nicastro (V), 37’ Sbaffo (R), 45’ Pucciarelli (V), 51’ Sbaffo (R), 62’ Mattioli (V), 71’ Sbaffo (R), 90’+5 Pucciarelli (V)

Monopoli – Virtus Francavilla 1-1

35’ Ingrosso (V), 87’ Tommasini (M)

Potenza – Monterosi 1-1

55’ Caturano (P), 63’ Di Renzo (M)