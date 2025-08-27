Kevin Biondi è un nuovo giocatore del Livorno

Kevin Biondi è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915!

Ala sinistra che può giocare anche sulla corsia di destra, ha collezionato in carriera oltre 150 presenze tra i professionisti, vestendo la maglia del Pordenone in Serie B e quelle di Catania, Rimini e Virtus Francavilla in Serie C. La scorsa stagione ha messo a referto 8 gol in campionato con L’Union Clodiense Chioggia in Serie C.

Benvenuto Kevin!

Domani alle 15 al CNA Livorno in via Martin Luther King 21 nella sede di Just4you e Platinum-e ci sarà la presentazione del giocatore, mentre alle 13 presso Coralcoop in via degli Acquaioli 10 si terrà la prima conferenza stampa prepartita di mister Alessandro Formisano