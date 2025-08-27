Carrarese, l’allenamento di oggi

Nella giornata odierna, la squadra apuana ha svolto una doppia seduta d’allenamento presso lo Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara.

Nella sessione mattutina, la squadra, sotto la guida dell’allenatore Antonio Calabro e del suo staff tecnico, ha svolto una prima fase di riscaldamento a secco, seguita successivamente da esercitazioni volte al potenziamento della forza.

Nel pomeriggio, invece, sono previste esercitazioni di vario genere volte al miglioramento del possesso palla.

Gli apuani svolgeranno il prossimo allenamento nella giornata di domani, per continuare la preparazione in vista del prossimo impegno, in programma domenica 31 agosto 2025 alle ore 19:00 contro il Padova, presso lo Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara.

