Settore giovanile rossonero: stagione ai nastri di partenza

Al via anche la stagione del settore giovanile della Lucchese che ai nastri di partenza presenta cinque formazioni. Un grande risultato quello ottenuto dai dirigenti rossoneri che hanno lavorato per mesi alla ricostruzione del vivaio con l’obiettivo di riportare la Pantera a essere un punto di riferimento della provincia di Lucca.

Venerdì 28 agosto sul campo dell’Acquedotto iniziano a lavorare i ragazzi delle formazioni Allievi nazionali (nati nel 2004-2005), Giovanissimi nazionali (2006), Giovanissimi regionali (2007) e Esordienti regionali (2008). Lunedì 31 – sempre all’Acquedotto – sarà la volta della formazione Berretti.

Nel rispetto dei protocolli sanitari indicati dalla Figc e finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica a Covid-19 gli ambienti frequentati da giocatori e tecnici sono stati totalmente santificati e vengono adottate tutte le misure di prevenzione indicate dai protocolli sanitari: il tutto sotto la supervisione dei medici Adolfo Tambellini e Gianni Negretti.

Al mattino ad allenarsi saranno gli Allievi nazionali (ore 9,30) e i Giovanissimi nazionali (ore 10).

Nel pomeriggio alle 17 in campo i Giovanissimi regionali e alle 17,30 gli Esordienti regionali.

A guidare la squadra degli Allievi nazionali è Davide Guasti, Giacomo Nincheri allena i Giovanissimi nazionali mentre a Nazareno Tarantino sono affidati i Giovanissimi regionali e ad Alessandro Bertolozzi gli Esordienti regionali. Infine, è Tony Carruezzo l’allenatore della Berretti (2003 più quattro fuoriquota)

Il responsabile del settore giovanile è Vito Graziani – ex calciatore di serie A e B nonché tecnico di lunga e provata esperienza – il quale si avvale della preziosa collaborazione di Massimo Valiensi che per nove stagioni è stato il direttore sportivo del Castelnuovo.

Prima dell’inizio dei rispettivi campionati (il 4 ottobre per Allievi nazionali e Giovanissimi nazionali mentre si attendono di conoscere le date per le altre squadre) i giovani rossoneri saranno impegnati in alcuni tornei.

Gli Allievi nazionali parteciperanno al torneo “Costa” a Seravezza dal 14 al 26 settembre, i Giovanissimi regionali disputeranno ad Altopascio dal 3 al 17 settembre il Memorial Cordischi, gli Esordienti regionali saranno a Calenzano il 12 settembre e a San Giuliano Terme dal 18 al 20 settembre, i Giovanissimi nazionali giocheranno il torneo alla Palagina di Pieve a Nevole dal 14 al 28 settembre.

Dello staff tecnico-sanitario fanno parte anche il massaggiatore Gabriele Landucci, i preparatori atletici Nicola Cortopassi e Filippo Pelamatti, i preparatori dei portieri Roberto Guidi, Claudio Puccinelli e Francesco Palmieri.