La Lucchese 1905 esprime le più sincere condoglianze per la scomparsa di Gabriella, madre della giornalista e tifosa Alessia Lombardi, da sempre vicina ai colori rossoneri, e moglie del compianto Giuliano Lombardi, figura di riferimento per tutto il movimento calcistico lucchese e per la società rossonera.

Alla famiglia ed alla cara Alessia l’abbraccio di tutta la famiglia rossonera.