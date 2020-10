Arriva in rossonero l’attaccante Riccardo Moreo

La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito, in prestito dal Cosenza Calcio, il diritto alle prestazioni sportive di Riccardo Moreo, attaccante classe ’96.

Il giocatore, che in carriera ha vestito anche le maglie di Albinoleffe, Akragas, Prato e Monopoli, arriva a Lucca per rafforzare con la sua fisicità e la sua esperienza il reparto offensivo. Prima punta classica, dalle notevoli doti atletiche, ama partecipare alla manovra e giocare per la squadra. Ha vissuto la sua miglior stagione a Prato, in Serie D, con 20 gol nel campionato 2018/19.

Nella foto Moreo con la maglia del Cosenza.