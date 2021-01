Dal Genoa arriva il centrocampista Mattia Zennaro

La Lucchese 1905 annuncia di aver acquisito, in prestito dal Genoa, il diritto alle prestazioni sportive di Mattia Zennaro, centrocampista, classe ’00.

Dotato di ottima tecnica individuale e visione di gioco, Zennaro si è messo in luce nelle formazioni giovanili rossoblù, prima di essere girato in prestito al Venezia, in Serie B. Considerato uno dei maggiori prospetti della serie cadetta e non solo, può ricoprire ogni ruolo del centrocampo e, nonostante la giovane età, dimostra in campo intelligenza e maturità calcistica.

Il giocatore vestirà di rossonero fino al 30 giugno 2021 ed è già a disposizione di mister Giovanni Lopez.