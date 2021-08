Belloni ufficialmente in rossonero

La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Niccolò Belloni (centrocampista offensivo classe ’94).

Per Belloni oltre 100 presenze in Serie B con le maglie di Modena, Ternana, Pro Vercelli, Avellino e Carpi, impreziosite da 6 gol. Nelle ultime tre stagioni ha invece vestito la maglia dell’Arezzo in Serie C.

Il giocatore ha sottoscritto un contratto annuale e a partire da domani sarà a disposizione dello staff rossonero.

Indosserà la maglia #30.

Benvenuto!