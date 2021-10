Reggiana – Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

La società Lucchese 1905 comunica che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Reggiana – Lucchese, in programma lunedì 1 novembre alle ore 17.30, è attiva da da Martedì 26 Ottobre fino a Domenica 31 Ottobre alle 19.00 presso i seguenti punti vendita Vivaticket della provincia di Lucca:

– IL CIOCCO Loc. Il Ciocco Barga

– UFFICIO INFORMAZIONI LIDO CAMAIORE Viale Cristoforo Colombo, 127-129 Lido di Camaiore.

ORARI: Lun-Dom: 09.00/13.00 15.00/20.00

– FIDELITY TOURS Via Baccanelle, 7 Castelnuovo di Garfagnana ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 15.00/19.00

Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso

– VIAGGI DI ANDREA Piazza del Duomo, 6/7 Castelnuovo di Garfagnana ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00

15.00/19.00 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso

– GIUNTI AL PUNTO – FORTE DEI MARMI Via Duca d’Aosta, 11 Forte dei Marmi ORARI: Lun-Dom: 09.00/13.00 16.00/20.00

– EDICOLA TABACCHI BALDASSARRE PATRIZIA Viale Castracani, 831 Lucca ORARI: Lun-Sab: 06.30/19.30 Dom: 08.00/14.00

– LUCCA LIBRI Viale Regina Margherita, 113 Lucca

– STORIE DI VIAGGIO Piazzale Ricasoli, 203 Lucca ORARI: Lun-Dom: 09.00/19.00

– UFFICIO INFORMAZIONI MARINA PIETRASANTA Via Donizetti, 14 Marina di Pietrasanta ORARI: Lun-Dom: 09.00/13.00 15.00/20.00

– SOLOMBRA VIAGGI Via Sarzanese Nord, 85 Massarosa ORARI: Lun-Ven: 09.00/12.30 15.30/19.30 Sab: 09.00/12.30 17.00/19.00 Dom: chiuso

– UFFICIO INFORMAZIONI PIETRASANTA Piazza Statuto Pietrasanta ORARI: Lun-Dom: 09.00/13.00 15.00/20.00

– IL VAGERO Via Fratti, 764 Viareggio ORARI: Lun-Sab: 09.00/12.30 15.30/19.30 Dom: chiuso

– UFFICIO INFORMAZIONI VIAREGGIO Viale Regina Margherita, 1 Viareggio ORARI: Lun-Dom: 09.00/13.00 15.00/20.00