Serie B, risultati 10a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Sembrava poter tornare alla vittoria la capolista Pisa dopo il KO a Crotone e il pareggio col Pordenone. E lo avrebbe fatto contro una diretta concorrente alla promozione, la Cremonese. Invece allo Zini finisce 1-1 con l’ex Juventus Beruatto a portare in vantaggio i nerazzurri e Ciofani a pareggiare per i grigiorossi al 93’.

Alle spalle della capolista balzano la Reggina, che sbanca Perugia per 2-0 con le reti di Galabinov e Bellemo, e il Benevento, che trascinato dai soliti Letizia e Lapadula si impone per 2-0 a Crotone.

Finisce in parità il big match di giornata Brescia-Lecce. Pugliesi che vanno in vantaggio con Dermaku all’81, lombardi che pareggiano con Bisoli a due minuti dal 90’. Da segnalare che quello del bresciano è il gol numero 50 nei Brescia-Lecce di campionato. Alla vigilia del match, infatti, il computo era di 48.

Altro 1-1 Alessandria-Frosinone. Grigi in avanti con Chiarello e giallazzurri che raggiungono il pari soltanto al 97’…





