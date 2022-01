La società Lucchese 1905 annuncia il rientro di Emanuele Schimmenti (attaccante classe ’01) al Catanzaro e di Alessandro Lovisa (centrocampista classe ’01) alla Fiorentina per fine prestito.

Al giovani calciatori il ringraziamento della società per l’impegno profuso in maglia rossonera, con l’augurio di grandi soddisfazioni per la loro carriera.

