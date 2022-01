La Lucchese 1905 comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Shaka Mawuli (classe ’98) al Sudtirol, nel girone A di Serie C.

Al giocatore va il ringraziamento della società per il grande impegno profuso in maglia rossonera, con l’augurio di ottime soddisfazioni per il prosieguo della carriera.

