Benassai e Catania firmano in rossonero

La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Francesco Benassai (difensore classe ’98) e Gioacchino Catania (attaccante classe ’03).

Benassai ha indossato in Serie C le amglie di Pontedera e Taranto, totalizzando oltre 80 presenze tra i professionisti. Per lui un contratto biennale in rossonero.

Catania è un giovane attaccante di grande prospettiva, attenzionato da numerose squadre di categoria superiore e proveniente dal settore giovanile della Sampdoria, dopo avere in precedenza vestito la maglia del Cagliari.

