Lucca United, il punto sul nuovo logo della Lucchese

In merito al rebranding della Lucchese, il Direttivo Lucca United ha emesso un proprio comunicato che riportiamo integralmente e che mette in evidenza alcune punti cari alla tifoseria e legati alla storia dei colori rossoneri.

Il testo: In relazione al nuovo logo presentato venerdì scorso dalla società rossonera, desideriamo precisare la nostra posizione al fine di evitare qualsiasi illazione, fare chiarezza ed evitare anche che altri parlino per noi.

Riteniamo superfluo ricordare le motivazioni che ci portarono, nell’ormai lontano luglio 2012, ad acquisire lo storico marchio all’asta fallimentare.

Non è invece superfluo ricordare ancora una volta come, a partire dall’anno 2013, il marchio ed il nome “AS Lucchese Libertas 1905” sono stati messi a disposizione delle diverse società che hanno gestito la squadra di calcio della nostra città; il tutto sempre in comodato d’uso gratuito e senza mai chiedere nulla in cambio, ma solo per consentire alla società di ricavare i giusti profitti ed a squadra e tifosi di “esporre “ quel marchio e quel nome con il quale siamo cresciuti e ci siamo sempre identificati con orgoglio e senso di appartenenza.

Veniamo al dunque: circa un mese fa un dirigente della nuova società, chiese di incontrarci. Fu un incontro cordiale nel quale lo stesso dirigente mostrò di ben conoscere la storia e le motivazioni che avevano portato Lucca United ad acquistare il marchio. In tale sede non ci fu avanzata nessuna richiesta in merito ad un eventuale cessione del marchio, probabilmente perché il dirigente conosceva già la nostra risposta. Definì la nostra posizione una scelta “sentimentale“, definizione azzeccata e noi ci permettiamo di aggiungere “romantica “e “passionale “, fatta da sempre con il cuore e solo con il cuore.

Nel corso dell’incontro confermammo al dirigente che la nuova società avrebbe avuto l’uso esclusivo del logo/marchio e del nome “AS Lucchese Libertas 1905”, con la più completa e totale disponibilità per lo svolgimento dell’attività sportiva e per ogni e qualsiasi attività commerciale e di merchandising, il tutto come sempre, senza chiedere niente in cambio.

In quella sede il dirigente ci riferì di come stessero lavorando per riconfigurare tutta l’organizzazione societaria e, per dovere di verità, accennò anche all’eventualità di dare vita, in futuro, ad un nuovo logo/marchio, in ragione di politiche commerciali o se preferite di dinamiche aziendali che non sta a noi spiegare e chiarire.

Sicuramente non ci aspettavamo una decisione così immediata, della quale, probabilmente come forma di rispetto nei nostri confronti, ci è stata data notizia la sera prima della conferenza stampa di venerdì scorso, quando poi la novità è stata ampiamente illustrata a tutti.

Banale e scontato scrivere che avremmo preferito e fortemente voluto che la nuova società non procedesse a modificare il logo/marchio della squadra rossonera, ma come già detto non sta a noi spiegare le motivazioni che hanno portato a questo cambiamento.

Noi siamo Tifosi che detengono un marchio ed un nome che hanno fatto la storia rossonera, che appartengono alla memoria storica di tante generazioni che hanno gioito e sofferto, esultato ed imprecato per questi colori, un marchio e un nome che per molti di noi continuerà ad essere tatuato nei cuori e nei ricordi, un marchio e un nome che siamo orgogliosi di custodire e tutelare.

Lo abbiamo fatto ieri e continueremo a farlo anche domani, con i mezzi e le modalità che ci sono consentite, con la speranza ovviamente che la nuova società riesca a scrivere pagine indelebili della storia rossonera.

Direttivo Lucca United