Manuel Leone è rossonero, chi è il nuovo giovane attaccante della Lucchese

I rumors circolavano da giorni, oggi l’ufficialilità dopo che ieri era stato protagonista in allenamento

La Lucchese 1905 comunica di aver tesserato il giocatore Manuel Leone, attaccante esterno classe 2005 che arriva dallo Spoleto.

Manuel Leone da Valledolmo



Nato in Umbria ma con radici siciliane, precisamente a Valledolmo nella provincia di Palermo, dove è nato il padre, Leone è diventato un protagonista di spicco nella prima squadra dello Spoleto.

I numeri che circondano il giovane esterno parlano da soli: 26 presenze, 20 gol e 8 assist nel campionato di Promozione. Un curriculum che stupisce, soprattutto considerando la sua età. La sua leadership tecnica e carismatica è stata un faro per lo Spoleto.

Leone si ispira a una leggenda del calcio come Cristiano Ronaldo, ammirandone la determinazione, il sacrificio e la fame di successo del campione portoghese. Il giovane talento è stato sotto i riflettori di numerose società professionistiche, in particolare di Serie B e Serie C, oggi l’arrivo a Lucca. Quello ufficiale.