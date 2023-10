Lucchese, che beffa a Ferrara! La Spal pareggio nel recupero della partita

Una vittoria che scappaa via tra le mani della Lucchese, si trasforma in un beffardo 2-2 dopo un gol che sembrava valido e ingustamente annullato.

Pochi minuti ma intensi dopo la ripresa del gioco sospeso per pioggia in quel di Ferrara. È stata una partita che ha messo a dura prova i cuori dei tifosi ma alla fine, per la Lucchese, è un pareggio che sa di sconfitta. Solo 40 secondi dopo l’inizio, la Lucchese segna ma la gioia dura poco. Veementi proteste rossonere per il gol annullato a Guadagni ma non cambia la decisione della terna. Al 20’ si torna in parità: Rao punta Alagna e lascia partire un destro per il gol che vale il 2-2. Che peccato.

SPAL – Lucchese 2-2 Gli highlights Reti: 30′ Peda (S), 43′ Guadagni (L), 54′ Benassai (L), 66′ Rao (S) SPAL: Alfonso, Iglio, Valentini, Arena, Celia, Carraro, Maistro, Siligardi (82′ Contiliano), Antenucci, Rabbi (82′ Collodel), Rao. A disposizione: Meneghetti, Del Favero, Bruscagin, Bertini, Breit, Dumbravanu, Puletto, Simonetta, Marrale. All. Colucci Lucchese: Chiorra, Alagna, Tiritiello, Sabbione (91′ Merletti), De Maria, Gucher, Cangianiello, Guadagni, Tumbarello, Russo, Magnaghi. A disposizione: Coletta, Berti, Perotta, Rizzo Pinna, Romero, Fedato, Sueva, Quirini, Djibril, Yeboah, Visconti. All. Gorgone Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi Assistenti: Andrea Cravotta di Città di Castello – Michele Piatti di Como Quarto Ufficiale: Roberto Carlisi di Padova Note: ammoniti Valentini (S)