Lucchese E-sport in sinergia con Fosber. Kappa per le prossime 4 stagioni

Progetto E Sport: Il Futuro dell’Intrattenimento Sportivo

Lunedì 18 marzo 2024, la Lucchese 1905 ha inaugurato ufficialmente il progetto E- Sport con la prima partita giocata dal Team Rossonero contro la Pro Vercelli. Questo nuovo progetto, sposato e fortemente voluto da Fosber, sposa la passione per il calcio con l’innovazione tecnologica, cercando di attrarre le nuove generazioni allo stadio e al brand “Lucchese”.

“Il sostegno di Fosber è stato fondamentale affinché si potesse pensare di partire con questo progetto innovativo – ha spiegato l’amministratore delegato Rossonero, Ray Lo Faso. – Abbiamo subito iniziato le selezioni online con il supporto di We Arena e sono arrivate oltre 50 candidature di giovani ragazzi lucchesi. I sei giovani talenti selezionati sono: Pietro Bertilacchi, Matteo Cecchetti, Simone Della Mora, Leonardo Carmassi, Iacopo Del Libano e Manuel Liotta. Il progetto è solo all’inizio e si svilupperà ulteriormente durante le stagioni 2023-2024 e 2024-2025. Il nostro obiettivo, come società, è trovare sempre nuovi modi per portare le nuove generazioni al Porta Elisa, ma anche asset innovativi per attrarre nuovi partner commerciali e creare un appeal sempre più grande attorno al brand Lucchese”.

Per Fosber alla conferenza stampa era presente Nicolò Giusti (marketing e comunicazione). “Fosber sente il dovere di restituire valore al territorio che ci circonda, e da sempre investe in iniziative per arricchire la comunità che ci accoglie. Nel corso degli anni abbiamo giù collaborato con La Lucchese 1905. Insieme ci rivolgiamo ai giovani coinvolgendoli in iniziative condivise e ispirate dalla passione per lo sport.

Quest’anno abbiamo voluto fare qualcosa di nuovo: supportiamo il team eSport iscritto al campionato di eSerie C della Lega Pro. Abbiamo da subito creduto in questa iniziativa che rappresenta una evoluzione in forma digitale dello sport, offrendo una ampia gamma di intrattenimento. Siamo orgogliosi di sostenere una squadra che rappresenta la storia e la tradizione della città, condividendo con loro non solo colori (rosso e nero) ma anche i valori!”.

Kappa ® , il nuovo partner tecnico è un’eccellenza Italiana

La Lucchese 1905 annuncia ufficialmente una partnership strategica con Kappa®, brand italiano leader nel settore dell’abbigliamento tecnico-sportivo.

Nata come marchio sportivo nel 1978, Kappa® è sinonimo di qualità, innovazione e stile nel mondo dello sport.

Con questa nuova partnership, la Lucchese 1905 potrà beneficiare dell’esperienza e della competenza di Kappa® nel fornire attrezzature e abbigliamento sportivo di alta qualità. L’azienda è rinomata per la sua attenzione ai dettagli, la sua eccellenza tecnica e la sua continua ricerca di innovazione, valori che rispecchiano pienamente l’approccio della Lucchese 1905 allo sport. La partnership con Kappa® rappresenta un passo significativo per la società Rossonera nel suo impegno a offrire ai suoi atleti le migliori risorse disponibili sul mercato.

“Guardando al futuro, la Lucchese 1905 necessitava di un upgrade dal punto di vista dell’immagine legata alle proprie divise – ha commentato l’amministratore delegato Rossonero, Ray Lo Faso. – Per questo ci siamo iniziati a guardare intorno e, tra le diverse opportunità che abbiamo valutato, siamo stati convinti ed entusiasti di collaborare con Kappa con la quale abbiamo da subito trovato un punto di incontro. Per questo motivo, a partire dalla prossima stagione, i ragazzi indosseranno le divise che disegneremo insieme, con il fine ultimo di raggiungere nuovi traguardi e aumentare ancora l’appeal attorno al brand “Lucchese” che siamo sicuri verrà nobilitato da questa importante partnership”.

Per Kappa® erano presenti alla conferenza: Laura Ronco “Sales Manager Kappa 4 Team®”, Matteo Monaco “head of sales Kappa® e Robe di Kappa®” e Davide Corti “Amministrazione Studio Sport srl”.