Ritorno a casa per Andrea Gemignani. In rossonero anche Gabriele Giacchino

La Lucchese 1905 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Andrea Gemignani, difensore classe 96’, originario di Lucca, che ha firmato un contratto biennale.



Gemignani muove i suoi primi passi all’Atletico Lucca per poi trasferirsi subito all’Empoli dove fa tutta la trafila del settore giovanile. Nel 2016 inizia il suo percorso tra i professionisti approdando al Pontedera e da lì colleziona oltre 250 presenze in Serie C, impreziosite da 8 gol e 12 assist.

Sempre acquiste anche le prestazioni sportive del giocatore Gabriele Giacchino, attaccante classe 2003 che ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo.

Giacchino è cresciuto nelle giovanili del Genoa dove ha vinto anche un titolo con l’Under 18, per poi trasferirsi in Serie D con Asti e Casale , mettendo a referto 10 gol in 95 presenze.