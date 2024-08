Giovanni Bonfanti: “Voglio focalizzarmi al massimo sul Pisa”

Giovanni Bonfanti ha già debuttato con la maglia del Pisa Sporting Club, davanti al pubblico della Cetilar Arena nella combattutissima sfida con lo Spezia.

Per lui, oggi, è stato però il giorno della presentazione ufficiale; un primo appuntamento con gli operatori della comunicazione per raccontare le emozioni e le ambizioni di questa sua nuova avventura. Accompagnato dal Direttore Sportivo Davide Vaira il numero 94 nerazzurro Giovanni Bonfanti si è così espresso: “Mi sono ambientato benissimo con i compagni anche perché ho avuto subito un buon feeling con mister Inzaghi; quando sono stato informato dell’interesse del Pisa non ci ho pensato due volte e ho dato la mia disponibilità perché punto molto su questa esperienza e ho grandi motivazioni. Voglio focalizzarmi al massimo sul Pisa e su questa stagione che mi auguro possa aiutarmi a crescere e a migliorarmi come calciatore. Il debutto all’Arena? Quando si sente la curva spingere così dai sempre qualcosa di più e mi sono emozionato molto“

