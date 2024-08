Pineto e Lucchese si annullano: finisce 0-0 al Pavone Mariani

Allo Stadio Pavone Mariani di Pineto va in scena una partita combattuta ma priva di reti, con Pineto e Lucchese che si spartiscono la posta in palio dopo uno 0-0 con alcune occasioni sprecate.

Entrambe le squadre escono dal campo con un punto ciascuna, inaugurando la loro stagione di Serie C con un pareggio che lascia l’amaro in bocca, soprattutto per le opportunità non concretizzate.

La partita inizia su ritmi moderati, con i padroni di casa che provano a spingersi in avanti nei primi minuti. La prima vera occasione arriva al 10’, quando Fabrizi tenta una conclusione al volo che però viene neutralizzata senza problemi dal portiere ospite Palmisani. La Lucchese risponde al 23’ con una clamorosa chance sprecata da Quirini, che da distanza ravvicinata spara incredibilmente alto. Sul fronte opposto, Del Sole cerca la via del gol con un tiro dalla distanza al 30’, ma Palmisani è attento e blocca senza difficoltà.

Nella ripresa, la partita si accende leggermente con la Lucchese che sfiora il vantaggio al 60’. Tumbarello si vede respingere un tiro insidioso da Tonti, mentre sulla ribattuta Costantino non riesce a superare la difesa avversaria. Con il passare dei minuti, entrambe le squadre tentano di trovare il gol decisivo, ma la precisione sotto porta lascia a desiderare. Al 76’, Fedato per la Lucchese si divora un’altra grande occasione, mandando il pallone sull’esterno della rete. All’85’, è il turno di Bruzzaniti del Pineto, che costringe Palmisani all’ennesimo intervento.

Il pareggio a reti inviolate rispecchia l’equilibrio visto in campo, con entrambe le squadre che hanno avuto le loro opportunità ma sono state tradite dalla mancanza di precisione nei momenti decisivi. Il punto conquistato porta Pineto e Lucchese a quota 1 nel girone B della Serie C, lasciando l’impressione di due formazioni solide ma ancora in cerca della giusta brillantezza offensiva.