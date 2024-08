I convocati di Inzaghi contro il Palermo

Rifinitura mattutina alla Cetilar Arena per il Pisa Sporting Club che ha completato la preparazione per il match in programma questa sera (ore 20.30) contro il Palermo.

Al termine della seduta lo staff tecnico guidato da mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati:

# 1 – Nicolas ANDRADE

# 3 – Samuele ANGORI

# 4 – Antonio CARACCIOLO

# 5 – Simone CANESTRELLI

# 6 – Marius MARIN

# 7 – Jan MLAKAR

# 8 – Malthe HOJHOLT

# 9 – Nicholas BONFANTI

# 10 – Emanuel VIGNATO

# 11 – Matteo TRAMONI

# 15 – Idrissa TOURE’

# 17 – Adrian RUS

# 20 – Pietro BERUATTO

# 22 – Leonardo LORIA

# 27 – Adrian RAYCHEV

# 30 – Alessandro ARENA

# 32 – Stefano MOREO

# 33 – Arturo CALABRESI

# 36 – Gabriele PICCININI

# 37 – Mehdi LERIS

# 47 – Adrian SEMPER

# 74 – Zan JEVSENAK

# 94 – Giovanni BONFANTI