Serie C, risultati e classifiche 27a giornata

L’allarme coronavirus porta al rinvio di 6 gare della 27a giornata di serie C, tre del girone A, altrettante del girone B.

Solo nel girone C vanno in scena tutti i match previsti e la Reggina, 3-0 sulla Paganese, allunga sul Bari, che a Cava de’ Tirreni non va oltre l’1-1.

Di seguito tutti i risultati della 27a giornata e le classifiche della Serie C 2019/2020, gironi A, B e C.



Risultati 27a giornata Serie C girone A

Carrarese-Gozzano 3-0

Giana Erminio-Como (rinviata)

JuventusU23-Pianese 1-0

Lecco-Pro Patria (rinviata)

Monza-Arezzo 1-1

Olbia-Pistoiese 1-0

Pontedera-Alessandria 0-1

Pro Vercelli-Novara (rinviata)

Renate-Pergolettese 1-2

Siena-Albinoleffe 1-1



Classifica Serie C girone A





Prossima giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Monza (rinviata)

Arezzo-Siena

Como-Alessandria (rinviata)

Gozzano-Renate

JuventusU23-Pro Vercelli

Novara-Giana Erminio

Pergolettese-Carrarese (rinviata)

Pianese-Lecco

Pistoiese-Pontedera

Pro…





