Bonifazi l’unico in A ad aver fatto gol con due maglie differenti. E Immobile…

È Kevin Bonifazi l’unico calciatore della Serie A 2019/2020 ad aver marcato gol indossando due casacche differenti. Un primato scritto grazie ai colpi di testa andati a segno al 24’ di Atalanta-Torino, per il momentaneo 0-1 nel girone d’andata, e al 23’ di Spal-Sassuolo, ancora per il momentaneo 1-0 ma qualche settimana fa.Quasi tre gol ogni novanta minutiDal 24 agosto 2019, quando il campionato prese il via con Parma-Juventus (0-1, Chiellini), il totale dei gol marcati nella Serie A ammonta a 746 (media di 2,9/match).Nel dettaglio:

723 reti segnate da 223 calciatori differenti;

23 autogol frutto di altrettanti giocatori.

La giornata più prolifica risulta essere la 22esima con ben 40 marcature (media di 4/match), mentre il titolo di meno fruttuosa è appannaggio della quinta con ‘solo’ 18 centri (media di 1,8/match).

Senza scordare che per completare il 25esimo turno mancano ancora…