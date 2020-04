Ascoli regina sfortunata degli autogol. Spezia l’ultima volta nel…

Escludendo play-off e play-out, negli ultimi cinque anni di cadetteria sono state marcate 107 autoreti, col torneo 2019/2020 che già registra un valore superiore a quelli delle annate 2018/2019, 2016/2017, infine, 2015/2016.



PRIMA DELLA SOSTA

Ammontano a 21 gli autogol segnati nella cadetteria 2019/2020. Li hanno prodotti 21 calciatori differenti e appartenenti a 12 distinte società.

Pescara e Trapani sono i club in vetta a questa singolare graduatoria, entrambi con 3 centri nella porta sbagliata. Mentre sono 8 le squadre ferme a quota zero: Cosenza, Cremonese, Frosinone, Perugia, Pordenone, Spezia, Venezia, Virtus Entella.

La classifica generale:

Pescara, Trapani 3

Ascoli, Cittadella, Crotone, Livorno, Pisa 2

Benevento, ChievoVerona, Empoli, Juve Stabia, Salernitana 1

Cosenza, Cremonese, Frosinone, Perugia, Pordenone, Spezia, Venezia, Virtus Entella 0



Ovviamente da un autogol c’è sempre chi trae un vantaggio, effimero o decisivo per l’esito…





