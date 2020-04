Gol a autogol nello stesso match, in Serie A ci sono riusciti in 9 dal 2015

Cosa hanno in comune Theo Hernandez del Milan e Giulio Donati del Lecce? Sono gli unici due giocatori della Serie A 2019/2020 ad aver segnato nella propria porta e in quella avversaria nel corso di un unico match.I numeri prima dello stopDopo 26 giornate di Serie A, ma con ancora quattro match del 25esimo turno da recuperare, gli autogol ammontano a 23. A segnarli giocatori con addosso 14 differenti casacche. Le uniche squadre ancora a quota zero rispondono ai nomi di: Fiorentina, Juventus, Parma, Roma, Udinese, Verona.Di seguito la classifica per numero di autoreti a sfavore:

Sampdoria 3 (Audero, Murru, Thorsby)

Sassuolo 3 (Bourabia, Locatelli, Obiang)

Atalanta 2 (Palomino, Pasalic)

Brescia 2 (Chancellor, Sabelli)

Cagliari 2 (Ceppitelli, Faragò)

Genoa 2 (Biraschi, Zapata)

Spal 2 (Tomovic, Vicari)

Bologna 1 (Denswil)

Inter 1 (Skriniar)

Lazio 1 (Bastos)

Lecce…