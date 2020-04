Gol pesanti: nessuno come la Cavese

È la Cavese di mister Campilongo la compagine con i gol ‘più pesanti’ di tutta la Serie C annata 2019/2020.



Il podio assoluto

Nei 30 match disputati prima dell’interruzione del torneo il club di Cava de’ Tirreni ha marcato 24 reti cogliendo 38 punti. Ogni singola segnatura ha quindi pesato sulla classifica della Cavese per 1,58 punti.

La squadra diretta da Campilongo (ma nelle prime quattro giornate sulla panchina sedeva Moriero) è andata a rete in 18 differenti match. In 15 di questi ha ottenuto un risultato positivo, 9 vittorie e 6 segni X, mentre in 3 occasioni è rimasta a bocca asciutta: Reggina-Cavese 5-1; Sicula Leonzio-Cavese 3-1; AZ Picerno-Cavese 3-1. Insomma, se i Metelliani segnano… 83 volte su 100 smuovono la loro classifica.

Nella graduatoria costruita col rapporto punti/gol fatti per tutti e sessanta i club di Serie C, la seconda piazza spetta al Potenza con un valore pari a 1,56, mentre sul gradino più…





Continua a leggere su footstats.it